La procura di Lucca aspetta lunedì i risultati dei test tossicologici sulle quattro persone della famiglia Kola, morte per monossido di carbonio nella loro casa di Porcari. Nel frattempo, i magistrati hanno chiesto anche i tabulati telefonici per capire meglio cosa sia successo.

La Procura attende per lunedì i risultati dei test tossicologici sulle quattro salme della famiglia Kola, cancellata dal monossido di carbonio nella sua abitazione di Porcari. Se tutto confermerà le prime valutazioni, non sarà effettuata alcuna autopsia. Nel frattempo i vigili del fuoco, su delega del pm, stanno effettuando verifiche tecniche sulla caldaia e l’impianto di riscaldamento dell’abitazione, installato pare dal proprietario stesso, da cui si pensa sia scaturito il silenzioso gas killer. Il pm Paola Rizzo acquisirà anche i tabulati del 112 e 118 per chiarire meglio il drammatico nodo dei tempi dei soccorsi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lunedì l’esito dei test tossicologici. La Procura chiede anche i tabulati

