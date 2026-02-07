Lunedì mattina, le telecamere di Rai 1 arriveranno nelle scuole di Anghiari. La trasmissione

Arezzo, 7 febbraio 2026 – Nella mattinata di lunedì 9 febbrai o, le troupe di Rai 1 saranno presenti nelle scuole di Anghiari p er registrare immagini e interviste agli studenti che saranno trasmesse nella popolare trasmissione " Uno Mattina in famiglia". Il tema sarà "La scuola dopo le lezioni", approfondimento dedicato al tempo che gli studenti dedicano alle attività pomeridiane e all’universo creativo che li caratterizza. Il servizio metterà in evidenza le realtà che collaborano alla crescita dei giovani proponendo tante attività dentro e fuori l’orario scolastico, tra cui ad esempio la Libera Università dell’Autobiografia e la Banda Musicale della Filarmonica "Pietro Mascagni". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lunedì 9 febbraio le telecamere di Rai 1 nelle scuole di Anghiari

