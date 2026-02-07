Lunedì 9 febbraio le telecamere di Rai 1 nelle scuole di Anghiari
Lunedì mattina, le telecamere di Rai 1 arriveranno nelle scuole di Anghiari. La trasmissione
Arezzo, 7 febbraio 2026 – Nella mattinata di lunedì 9 febbrai o, le troupe di Rai 1 saranno presenti nelle scuole di Anghiari p er registrare immagini e interviste agli studenti che saranno trasmesse nella popolare trasmissione " Uno Mattina in famiglia". Il tema sarà "La scuola dopo le lezioni", approfondimento dedicato al tempo che gli studenti dedicano alle attività pomeridiane e all’universo creativo che li caratterizza. Il servizio metterà in evidenza le realtà che collaborano alla crescita dei giovani proponendo tante attività dentro e fuori l’orario scolastico, tra cui ad esempio la Libera Università dell’Autobiografia e la Banda Musicale della Filarmonica "Pietro Mascagni". 🔗 Leggi su Lanazione.it
Approfondimenti su Anghiari Scuole
Tre maestre indagate: "Telecamere nelle scuole"
Durante le vacanze natalizie, la scuola dell’infanzia Walt Disney ha sospeso temporaneamente le attività, dopo l’indagine su tre insegnanti accusate di maltrattamenti sui bambini.
Ascolti tv lunedì 2 febbraio 2026: Rai 1 contro Canale 5
Ieri sera, la battaglia tra Rai 1 e Canale 5 si è ripetuta con i numeri di ascolto.
Ultime notizie su Anghiari Scuole
Argomenti discussi: Segreti di famiglia 3, anticipazioni 9 febbraio: la decisione di Ilgaz; Il paradiso delle signore, le anticipazioni di lunedì 9 febbraio 2026: il compito più difficile per Rosa; Bonus sociale idrico integrativo 2026, domande a far data da lunedì 9 febbraio; Programma di allenamento: seconda call lunedì 9 febbraio con il DT Colamonici.
Il paradiso delle signore, le anticipazioni di lunedì 9 febbraio 2026: il compito più difficile per RosaLe trame del Paradiso di lunedì 9 febbraio 2026: dietro un nuovo incarico c'è l'ombra di Marcello. Delia alle prese con Nazzareno, una star molto esigente. libero.it
Un posto al sole, le anticipazioni di lunedì 9 febbraio 2026: Eduardo supera il limite, non si torna più indietroLe trame di UPAS di lunedì 9 febbraio 2026: Sabbiese compie il furto nella villetta e si esalta. Michele mette alle strette Roberto Ferri in radio ... libero.it
BENESSERE PSICOLOGICO: ANSIA E DINTORNI Lunedì 9 febbraio ore 17:30 presso Sala Mostre di Sarsina incontro sul tema delle ansie e del benessere psicologico assieme alla psicologa dott.ssa Bonasso. Non mancate… facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.