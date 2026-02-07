L’ultimo saluto al ’Topo’ tra amici e volontari

Ieri pomeriggio alla sede della Croce Rossa di Correggio si sono riuniti amici e volontari per l’ultimo saluto a Silvano Tondelli, conosciuto come ’il Topo’. In silenzio, senza parole, hanno reso omaggio a un uomo che per anni ha dedicato il suo tempo al servizio degli altri. La sala si è riempita di volti noti, tutti uniti nel ricordo di una persona che ha lasciato un segno profondo nella comunità.

Molti amici, tanti volontari, in un profondo silenzio, hanno dato l’addio a Silvano Tondelli, detto ’il Topo’, per tanti anni attivo come volontario alla sede di Croce rossa di Correggio. Aveva 76 anni ed è stato vinto da una complicazione clinica seguita a un intervento di tipo cardiologico, avvenuto nei giorni scorsi in ospedale a Parma. Il funerale, affidato all’agenzia Caprari, si è svolto con una breve cerimonia davanti alla sede Cri di Correggio, dove si sono ritrovati tanti volontari per questo addio, tra ricordi, silenzio e il suono delle sirene delle ambulanze. "Con Silvano – ha voluto sottolineare il presidente Cri, Gabriele Moroni – perdiamo una colonna portante. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’ultimo saluto al ’Topo’ tra amici e volontari Approfondimenti su Silvano Tondelli Giornalisti: in Duomo l’ultimo saluto a “Dodo” Mugnaini. Con i vescovi toscani, colleghi, amici L’ultimo saluto a Stefano: la lettera toccante degli amici e quella lezione di vita L’ultimo saluto a Stefano Santoro, scomparso a soli 41 anni, rappresenta un momento di grande commozione per familiari e amici. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Silvano Tondelli Argomenti discussi: Roma - L'ultimo saluto a Menichelli. Il Presidente Facci dispone un minuto di silenzio nelle gare federali del week end; L’ultimo saluto al ’Topo’ tra amici e volontari; Sei volato da tuo fratello Andrea, ci manchi: centinaia per l’ultimo saluto a Davide Borgione; Fabriano – Oggi l’ultimo saluto al poliziotto Angelino Talarico. Torino, l'ultimo saluto al 19enne derubato in fin di vita e morto in biciclettaPalloncini blu, mazzi di fiori, il gonfalone del Toro e tante sciarpe granata per l’addio al giovane morto in via Nizza e derubato mentre era a terra dopo la ... lastampa.it Alessandro Venier, l'ultimo saluto al 36enne ucciso da mamma e compagna. Parenti e amici: «Che tu possa trovare pace»GEMONA - Mandi Sandro, polse in pâs (riposa in pace). I speri che tu cjatis la pâs che chi no tu as cjatat (spero che potrai trovare la pace che qui non ... ilgazzettino.it Ultimo tg 44 €29 *Pantalone in punto Milano*: ultimo pezzo in saldo e super scontato! Quello in foto è nel colore *grigio topo* ed è l'*ultima occasione* da non perdere! Disponibile anche *nero* e *marrone* (non in saldo). Vi aspetto in negozio! *#pantaloni #m facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.