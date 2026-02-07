L’ultimo classificato della discesa libera

L’ultimo classificato della discesa libera, lo slalomista irlandese Cormac Comerford, ha chiuso la gara in fondo alla classifica. È arrivato ultimo al traguardo, ma si è mostrato soddisfatto, con un sorriso. Comerford ha detto di voler continuare a provarci e tornerà in pista presto. La sua partecipazione ha attirato l’attenzione, anche se i risultati non sono stati quelli sperati.

Lo slalomista irlandese Cormac Comerford è stato l'ultimo a partire ed è arrivato ultimo al traguardo: ma lui è contento così, e lo rivedremo Le Olimpiadi invernali sono spesso fonte di storie peculiari di atleti, atlete e squadre che chissà come sono finiscono a fare quello sport lì, da quel paese lì: la squadra di bob della Giamaica, la bobbista dell'outback australiano, l'improbabile slalomista del Marocco. Non sempre, però, queste storie arrivano da paese esotici o lontanissimi. A volte la difficoltà, la stranezza, sta semplicemente nel vivere dove fare quello sport è assai inconsueto. È il caso di Cormac Comerford, 29enne sciatore irlandese, ultimo a partire nella discesa libera olimpica di Bormio, «con gli occhi addosso di tutti, quando la pista è ormai al suo peggio», dice all'arrivo.

