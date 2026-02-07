Luci su MalpensaFiere Le Olimpiadi Robotiche accendono le sfide Dieci scuole a confronto

Questa mattina a Malpensa Fiere si apre la competizione delle Olimpiadi Robotiche. Dieci scuole del territorio si sfidano in diverse prove con i robot, davanti a un pubblico di studenti e professori. È una gara che mette in mostra le capacità di giovani che si appassionano alla tecnologia e all’innovazione. La manifestazione prosegue per tutta la giornata, con entusiasmo e tanta curiosità.

Non solo Olimpiadi degli sport invernali: a Malpensa Fiere, infatti, vanno in scena da oggi le Olimpiadi robotiche che coinvolgeranno un centinaio di studenti del territorio. Oggi e domani si accendono i riflettori su un'altra forma di competizione, fatta di tecnologia, programmazione e lavoro di squadra. Nell'ambito della manifestazione Expo Elettronica, tornano infatti le Olimpiadi Robotiche, iniziativa dedicata alla robotica educativa che coinvolge studenti delle scuole secondarie superiori provenienti da Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna. In gara ci saranno gli studenti provenienti da dieci istituti scolastici, impegnati in prove di coding e robotica che alternano competizione e collaborazione.

