’Luci in sala’ al Garibaldi Oggi Albanese e Battiston

Questa mattina al Cinema Garibaldi di Poggibonsi, Antonio Albanese e Giuseppe Battiston sono arrivati per presentare il loro nuovo film, ‘Lavoreremo da grandi’. La sala si è riempita di fan e curiosi che aspettavano da tempo di vederli dal vivo. I due attori hanno risposto alle domande e hanno condiviso qualche anteprima sulla pellicola, tra sorrisi e entusiasmo. L’evento ha attirato molta attenzione, con le persone che si sono fatte largo tra gli applausi per salutare i protagonisti.

Antonio Albanese e Giuseppe Battiston al Cinema Garibaldi di Poggibonsi per presentare il film ‘ Lavoreremo da grandi ’. Così, il cinema di via della Repubblica inaugura il ciclo di incontri del 2026 con due ospiti d’eccezione. Oggi i due attori saranno presenti in sala per incontrare il pubblico e parlare di questo nuovo film diretto dallo stesso Antonio Albanese. Si tratta di una commedia surreale e malinconica che racconta con ironia una generazione sospesa, fragile e profondamente umana. La giornata prevede due appuntamenti: la proiezione delle 18, andata sold out in poche ore, sarà seguita da un momento di domande e risposte tra pubblico e i due protagonisti, mentre lo spettacolo delle 20,15 sarà introdotto da un saluto degli ospiti prima dell’inizio del film. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - ’Luci in sala’ al Garibaldi. Oggi Albanese e Battiston Approfondimenti su Cinema Garibaldi Albanese e Battiston il 10 febbraio ospiti al Conca Verde Martedì 10 febbraio, il cinema Conca Verde apre le sue porte a Antonio Albanese e Giuseppe Battiston. Antonio Albanese e Giuseppe Battiston presentano “Lavoreremo da grandi” Questa mattina, Antonio Albanese e Giuseppe Battiston si sono presentati insieme per parlare del nuovo film “Lavoreremo da grandi”. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Cinema Garibaldi Argomenti discussi: Luci in sala al CFP della Scuola Leonardo da Vinci: il cinema diventa una bussola per leggere il mondo; ’Luci in sala’ al Garibaldi. Oggi Albanese e Battiston; Nuova luce nella sala comunale. Più efficienza e consumi ridotti; Briciole al cielo riempie la sala del più antico cinema d'Italia. ’Luci in sala’ al Garibaldi. Oggi Albanese e BattistonAntonio Albanese e Giuseppe Battiston al Cinema Garibaldi di Poggibonsi per presentare il film ‘Lavoreremo da grandi’. Così, il ... lanazione.it Luci in sala: c’è il Dorico Film FestGiorno di debutto per la ventiduesima edizione di ‘Dorico International Film Fest’, nuova denominazione dell’ormai storica rassegna non più legata solo al mondo del lungometraggio, essendo diventata ... ilrestodelcarlino.it “Sto lavorando su un altro personaggio”: Antonio Albanese racconta il suo nuovo film da regista: “Lavoreremo da grandi”, a #EffettoNotte Oggi #6febbraio ore 23.25 su #TV2000 Canale 28 157 Sky App #Play2000 #cinema #intervista #film facebook LAVOREREMO DA GRANDI, il nuovo film di Antonio Albanese, DA OGGI AL CINEMA Con #AntonioAlbanese, Giuseppe Battiston, Nicola Rignanese, Niccolò Ferrero. Una produzione, Palomar, A Mediawan Company e PiperFilm, in collaborazione con Makin x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.