Lucca brilla all’esordio con il Nottingham Forest! Subito in gol l’ex attaccante del Napoli ma non basta

Lucca brilla subito con il Nottingham Forest. All’esordio, l’attaccante ex Napoli segna il suo primo gol e fa sognare i tifosi. Tuttavia, la squadra non riesce a portare a casa i tre punti e perde la partita.

Lorenzo Lucca fa il suo debutto in Premier e segna subito un gol.

Lorenzo Lucca fa subito vedere di che pasta è fatto in Premier League.

Lucca, esordio col botto in Premier: va subito in gol Nottingham Forest (che però perde 3-1)Lucca, gli sono bastati trentadue minuti per segnare il suo primo gol in Premier League. Ha segnato il gol della bandiera contro il Leeds ... ilnapolista.it

Lucca gol all'esordio, ma il Nottingham va ko: tris del Leeds con l'altro ex NapoliLa prima rete in Premier dell'attaccante azzurro non basta, vincono i Whites. I risultati di Liga, Ligue 1 e Bundesliga ... tuttosport.com

Esordio al 54' Primo goal inglese al minuto 89 Il Nottingham Forest ha perso 3-1 contro il Leeds , ma Lucca ha già fatto capire di voler riscattare il periodo di Napoli. Dove aveva segnato un solo goal, già eguagliato facebook

Soltanto 32 minuti in campo per trovare il 1° gol in carriera in Premier League Ma la rete di Lorenzo Lucca non basta: il Nottingham Forest perde nettamente in casa del Leeds ed è a +6 sulla zona retrocessione, in attesa di Burnley-West Ham in program x.com