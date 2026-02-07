Louvre rivela i danni alla corona di Eugenia | foto sconvolgenti dopo il furto da 88 milioni di euro

Il Museo del Louvre ha mostrato le immagini dei danni alla corona dell’imperatrice Eugenia, rubata lo scorso ottobre. La corona, che valeva circa 88 milioni di euro, è stata trovata deformata e danneggiata. Le foto diffuse sono choc, e testimoniano la brutalità del furto. La polizia sta indagando per capire come siano andati i fatti.

Parigi – Un'immagine sconvolgente, la corona dell'imperatrice Eugenia ridotta a un ammasso di metallo deformato, è stata resa pubblica oggi dal Museo del Louvre, rivelando i danni subiti durante il furto di ottobre scorso. Le fotografie, diffuse per la prima volta, documentano lo stato in cui è stata ritrovata la corona, gettando nuova luce sulla brutalità del colpo e sulle modalità con cui i ladri hanno agito. Il ritrovamento, avvenuto a breve distanza dal museo, aveva già confermato le ipotesi investigative iniziali: i ladri, durante la fuga, avevano perso la preziosa corona. Ma l'entità dei danni, ora evidente grazie alle immagini, è un colpo al cuore per la comunità museale e per tutti gli appassionati di storia.

