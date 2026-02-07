Lotta Enrica Rinaldi esce subito di scena nelle Ranking Series di Zagabria
La giornata alle Ranking Series di Zagabria si conclude senza grandi sorprese per l’Italia. Enrica Rinaldi, l’ultima italiana in gara, si ferma ai quarti di finale nella categoria dei -76 kg. La combattente azzurra non riesce ad andare avanti e lascia il tatami già in questa fase. La competizione si è dimostrata difficile, ma l’Italia si prepara a tornare in palestra in vista delle prossime sfide.
Si chiudono senza sussulti per l’Italia le Ranking Series di Zagabria, in Croazia, in scena all’Arena Zagreb, già sede dei Campionati del Mondo: l’ultima azzurra a salire sulle materassine, Enrica Rinaldi, impegnata nella categoria di peso olimpica dei -76 kg, esce nei quarti di finale. Dato l’esiguo numero di iscritte, il cammino dell’italiana inizia direttamente nei quarti di finale, nei quali incrocia l’indiana Priya Priya, che domina l’incontro sin dalle prime battute e finisce per imporsi per superiorità tecnica. Il punteggio finale recita 10-0 e l’incontro viene interrotto dopo appena 1’48”, con l’azzurra che non riesce ad arrivare alla pausa di 30? tra le due riprese. 🔗 Leggi su Oasport.it
Primo torneo internazionale dell'anno, Henri Deglane 2026. Lotta olimpica femminile. Emanuela Liuzzi 50kg Oro Fabiana Rinella 57kg oro Conny Danise 62kg argento Enrica Rinaldi 76kg argento Fabiana Dattilo 76kg bronzo Angela Crapio Casarola 55kg qu facebook
