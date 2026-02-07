La lotta all’evasione fiscale si fa più intensa. Lo scorso anno, l’Agenzia delle Entrate ha recuperato 11 miliardi di euro grazie ai controlli su dichiarazioni e liquidazioni Iva. Un risultato in leggero calo rispetto al passato, ma che dimostra come i controlli siano ancora fondamentali. Tuttavia, l’organico dell’agenzia resta sotto di circa 6 mila unità, mettendo in difficoltà le verifiche e i controlli sul territorio.

Lo scorso anno l’ Agenzia delle Entrate ha recuperato 11 miliardi di euro grazie ai controlli sulle dichiarazioni fiscali e le liquidazioni periodiche Iva, insieme alla verifica e liquidazione degli atti del registro. Ma un confronto tra il nuovo Piano integrato di attività e organizzazione 2026-2028 dell’ente e il vecchio Piao 2025-2027 rivela che l’aumento dei controlli automatizzati, che nel 2025 hanno riguardato 54 milioni di dichiarazioni contro i 50 dell’anno prima, non ha comportato un aumento degli incassi: nel 2024 erano stati lievemente superiori, a quota 11,1 miliardi. Ora si attendono i dati complessivi sul recupero di evasione messo a segno in corso d’anno: la data di presentazione, che cade sempre in febbraio, non è ancora stata fissata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Lotta all’evasione, da controlli su dichiarazioni e liquidazioni Iva 11 miliardi (in lieve calo). Le Entrate restano sotto organico di 6mila unità

