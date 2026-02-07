Longo guarda oltre il risultato Equilibrio e sacrificio ci stanno facendo crescere

Il Crotone continua a sorprendere, portando a casa la quarta vittoria di fila contro l’Atalanta U23. Longo non si ferma a vedere i numeri, ma guarda oltre il risultato e sottolinea come equilibrio e sacrificio stiano aiutando la squadra a crescere. La squadra si sta rafforzando giorno dopo giorno, e i risultati arrivano anche grazie a questa mentalità.

Il Crotone continua a stupire e a scalare posizioni, suggellando con la quarta vittoria consecutiva – ottenuta contro l’Atalanta U23 – un periodo di crescita che va ben oltre il mero risultato. L’affermazione, giunta al termine di una partita combattuta e ricca di significati, è analizzata dall’allenatore rossoblù, Giovanni Longo, non come un traguardo isolato, ma come un tassello fondamentale di un processo di maturazione collettiva che sta ridisegnando l’identità della squadra. Sono le 18:36 del 7 febbraio 2026, e la vittoria, arrivata dopo 102 minuti di gioco intenso, risuona come un segnale forte per tutto l’ambiente crotonese.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Crotone Atalanta U23

L’Inter ha perso contro l’Arsenal a San Siro, subendo la terza sconfitta consecutiva in Champions League.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Anik Ghosh UPDATE! Arnold Classic 4 WEEKS OUT! Andrei Deiu Top 3 Vitor Chaves and MORE

Ultime notizie su Crotone Atalanta U23

Argomenti discussi: Longo soddisfatto: Vittoria legittimata da spirito e maturità; Calciomercato | Crotone, rivoluzione sostenibile: il mercato di Longo guarda al futuro.

Longo guarda avanti: Chi sta meglio gioca, il modulo non è un vincoloIl tecnico del Crotone Emilio Longo parla in conferenza: meritocrazia, possibili cambi tattici, mercato e l’obiettivo di maggiore continuità. ilcrotonese.it

Stile TV. . Afragolese, la storia del bomber principe Fabio Longo - GUARDA IL SERVIZIO #stiletvhd #StileTv #stiletvplay #canale78 #news #campania facebook