Il Napoli ha scelto di affidare la fascia di capitano a Lobotka, dopo l'infortunio di Di Lorenzo. La decisione arriva in un momento difficile per la squadra, che deve fare i conti con l’assenza del suo leader in campo. Il centrocampista si prepara a guidare i suoi compagni in una fase cruciale della stagione.

L’emergenza continua a bussare alla porta del Napoli. L’infortunio rimediato da Giovanni Di Lorenzo contro la Fiorentina ha privato la squadra del suo capitano, allungando ulteriormente una lista di indisponibili già pesante in questa stagione. Un’assenza che pesa non solo sul piano tecnico, ma anche sul piano simbolico e caratteriale. Antonio Conte, però, non ha perso tempo. La leadership in campo non resterà scoperta e la scelta è già stata fatta. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la fascia passerà al braccio di Stanislav Lobotka, uomo chiave del centrocampo azzurro e punto di riferimento costante nel gioco della squadra. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Lobotka nuovo capitano dopo l’infortunio di Di Lorenzo

Approfondimenti su Lorenzo Napoli

L’infortunio di Giovanni Di Lorenzo colpisce il Napoli a pochi giorni dal big match.

Il Napoli arriva a Genova senza Di Lorenzo e senza i tifosi, che sono stati esclusi dalla trasferta.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Lorenzo Napoli

Argomenti discussi: Juan Jesus capitano del Napoli al posto di Di Lorenzo. Le ipotesi al vaglio di Conte; Nuovo capitano del Napoli al posto dell'infortunato Di Lorenzo: la decisione a sorpresa di Conte - CalcioNapoli24 | CN24; Gattuso osserva Vergara, Bonucci a Marassi: notte da Nazionale per il talento del Napoli; Repubblica: A Genova senza Di Lorenzo e tifosi. Lobotka capitano, torna Rrahmani.

Scelto il nuovo capitano del Napoli: non sarà Lobotka, ma un nome del tutto a sorpresa! I dettagli nel link del primo commento facebook

FOTO SHOW - Lady Lobotka e la sua nuova acconciatura a Bratislava in Slovacchia ift.tt/uCNGbeZ x.com