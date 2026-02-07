Lobotka nuovo capitano dopo l’infortunio di Di Lorenzo
Il Napoli ha scelto di affidare la fascia di capitano a Lobotka, dopo l'infortunio di Di Lorenzo. La decisione arriva in un momento difficile per la squadra, che deve fare i conti con l’assenza del suo leader in campo. Il centrocampista si prepara a guidare i suoi compagni in una fase cruciale della stagione.
L’emergenza continua a bussare alla porta del Napoli. L’infortunio rimediato da Giovanni Di Lorenzo contro la Fiorentina ha privato la squadra del suo capitano, allungando ulteriormente una lista di indisponibili già pesante in questa stagione. Un’assenza che pesa non solo sul piano tecnico, ma anche sul piano simbolico e caratteriale. Antonio Conte, però, non ha perso tempo. La leadership in campo non resterà scoperta e la scelta è già stata fatta. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la fascia passerà al braccio di Stanislav Lobotka, uomo chiave del centrocampo azzurro e punto di riferimento costante nel gioco della squadra. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
Approfondimenti su Lorenzo Napoli
Napoli, chi indosserà la fascia da capitano dopo l’infortunio di Giovanni Di Lorenzo
L’infortunio di Giovanni Di Lorenzo colpisce il Napoli a pochi giorni dal big match.
Repubblica: “A Genova senza Di Lorenzo e tifosi. Lobotka capitano, torna Rrahmani”
Il Napoli arriva a Genova senza Di Lorenzo e senza i tifosi, che sono stati esclusi dalla trasferta.
Ultime notizie su Lorenzo Napoli
Argomenti discussi: Juan Jesus capitano del Napoli al posto di Di Lorenzo. Le ipotesi al vaglio di Conte; Nuovo capitano del Napoli al posto dell'infortunato Di Lorenzo: la decisione a sorpresa di Conte - CalcioNapoli24 | CN24; Gattuso osserva Vergara, Bonucci a Marassi: notte da Nazionale per il talento del Napoli; Repubblica: A Genova senza Di Lorenzo e tifosi. Lobotka capitano, torna Rrahmani.
Scelto il nuovo capitano del Napoli: non sarà Lobotka, ma un nome del tutto a sorpresa! I dettagli nel link del primo commento facebook
FOTO SHOW - Lady Lobotka e la sua nuova acconciatura a Bratislava in Slovacchia ift.tt/uCNGbeZ x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.