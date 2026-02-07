Lo scrittore Andrey Kurkov | Putin non sa batterci quindi prova a piegarci con il freddo e il buio Come Stalin con la fame

Andrey Kurkov dice che Putin non ha più armi per vincere. Lui prova a spezzare l’Ucraina con il freddo e il buio, come fece Stalin con la fame. L’inverno in Ucraina non è solo freddo, ma diventa il simbolo di una resistenza dura e concreta contro l’occupante.

L'inverno ucraino non è solo una questione di gradi centigradi, ma il perimetro di una nuova, feroce resistenza nazionale. Mentre il Paese si avvicina al quinto anno dall'invasione su larga scala del 24 febbraio 2022, lo scrittore Andrey Kurkov delinea un quadro psicologico complesso, sul Corriere della Sera, di una nazione che non si limita a subire. « Se non mi ami ti uccido. È un vecchio principio russo che Vladimir Putin adatta contro l'Ucraina », spiega Kurkov, evidenziando come l'aggressione sia diventata una punizione collettiva inflitta a chiunque rivendichi un'identità indipendente. La strategia del Cremlino appare chiara: se non è riuscito a occupare le anime, Putin prova a spezzare i corpi attraverso il freddo e l'oscurità.

