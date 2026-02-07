Fabrizio Corona ha deciso di opporsi all’ordinanza del giudice. Con i suoi avvocati, ha depositato un reclamo contro la decisione di bloccare la diffusione di contenuti contro Signorini. Corona sostiene che si tratti di censura preventiva e agiotaggio. La disputa tra l’ex paparazzo e Mediaset si fa sempre più accesa.

Fabrizio Corona, con i suoi legali civilisti e l’avvocato Ivano Chiesa, ha depositato un atto di "reclamo", cioè un ricorso contro l’ordinanza del giudice civile che, accogliendo l’istanza degli avvocati di Alfonso Signorini il 26 gennaio, ha imposto all’ex re dei paparazzi, di non diffondere ulteriori contenuti "di carattere diffamatorio" contro il conduttore, di rimuovere tutti quelli già messi su web e social. Per il giudice, Corona con quei video di attacchi a Signorini ha solo alimentato un "pruriginoso interesse del pubblico" e una "morbosa curiosità per piccanti vicende sessuali". Da parte sua Mediaset ha intentato una causa da 160 milioni di euro contro l’ex agente fotografico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lo scontro tra Corona e Mediaset: "Censura preventiva". "Agiotaggio"

Questa mattina, Fabrizio Corona torna al centro delle polemiche.

In un contesto mediatico complesso, Marco Travaglio si schiera a favore di Fabrizio Corona, evidenziando come la richiesta di Mediaset rappresenti una forma di censura preventiva.

CORONA VS MEDIASET: guerra santa o cazzabubbole

