Lo scontrino il pc l' alibi | così a Garlasco si torna a riesaminare tutto

A Garlasco si riapre il caso di Chiara Poggi. La criminologa Roberta Bruzzone ha deciso di rivedere tutti gli elementi dell’indagine, tra cui lo scontrino, il computer e l’alibi. La famiglia aspetta con ansia i risultati di questa nuova consulenza, che potrebbe cambiare le carte in tavola. La riapertura del caso riaccende l’attenzione su una delle vicende più discusse degli ultimi anni.

Tempo di analisi e ri-analisi a Garlasco. È notizia dei giorni scorsi che la criminologa Roberta Bruzzone ha deciso di realizzare una consulenza, da consegnare alla famiglia di Chiara Poggi, uccisa in casa il 13 agosto 2007. “Sulla scorta di quello che lui riferisce di aver fatto, quando sostiene di essere rientrato, ci sono almeno due passaggi che sono impossibili”, aveva precisato l’esperta a Quarto Grado, spiegando che sarebbe partita dalle dichiarazioni agli inquirenti di Alberto Stasi, condannato nel 2015 per l’omicidio in via definitiva. Non si conoscono i dettagli, ma è possibile che Bruzzone potrebbe partire dal tempo di 5-6 minuti che intercorre tra l’ultima telefonata di Stasi alla fidanzata e la chiamata al 118 effettuata all’ingresso della caserma dei carabinieri di Garlasco. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

