Liverpool-Manchester City | dove vederla tv e streaming orario e le formazioni ufficiali

Domenica sera si gioca uno degli incontri più attesi della Premier League: Liverpool contro Manchester City. La partita si terrà alle 20:45 e sarà trasmessa sia in televisione che in streaming. I tifosi già si preparano a seguire questa sfida tra due delle squadre più forti del campionato, con le formazioni ufficiali che sono state annunciate poco fa. Entrambe cercano punti importanti, e lo spettacolo è assicurato.

Sarà una domenica di Premier League particolarmente incandescente, con il big match tra Liverpool e Manchester City pronto a prendersi la scena. Con il titolo che dista momentaneamente 9 punti, i Citizens hanno l'obiettivo di tenere a distanza le inseguitrici. Lo United è rinato con Carrick e l'Aston Villa continua a rimanere aggrappato al terzo posto. I Reds invece, tra vittorie convincenti (come quella con il Newcastle nell'ultimo turno) e rocambolesche sconfitte, necessitano di dare una svolta alla stagione. Il quarto posto è distante solamente 5 punti: una vittoria potrebbe portare finalmente ad un vero e proprio cambio di rotta. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

