Liverpool-Manchester City domenica 08 febbraio 2026 ore 17 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Pochi gialli ad Anfield
Domenica alle 17:30 si gioca il big match tra Liverpool e Manchester City ad Anfield. La partita non cambierà la classifica, visto che il titolo ormai sembra già deciso, ma sorprende come, a inizio febbraio, una delle due sia già fuori dalla corsa. Pochi cartellini gialli e tanto interesse per un incontro che si preannuncia più di routine che decisivo.
La sfida tra Liverpool e Manchester City non conterà per l’assegnazione del titolo, affermazione oggi scontata ma abbiamo scelto di aprire così la nostra analisi perché in estate in pochi avrebbero detto che già a inizio febbraio almeno una delle due sarebbe stata già fuori dalla lotta. A questo link, a fondo pagina, troverete le. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Approfondimenti su Liverpool ManchesterCity
Liverpool-Manchester City (domenica 08 febbraio 2026 ore 17:30): formazioni, quote, pronostici
Ultime notizie su Liverpool ManchesterCity
