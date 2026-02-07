Le batterie di speed skating sui 3000 metri alle Olimpiadi sono riprese, con atleti di tutto il mondo che si sfidano sul ghiaccio. Tas ha dato il ritmo nelle prime manches, mentre si attende ancora l’ultima parte della gara e la performance di Lollobrigida. La tensione cresce mentre gli atleti cercano il miglior tempo possibile in vista delle finali.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.50 Riprendono le batterie, con la giapponese Horikawa e la tedesca Hofmann. 16.49 Ragne Wiklund e le olandesi Beune e Groenewoud saranno nelle ultime due batterie e verosimilmente in queste heat si giocheranno le medaglie. 16.45 Sarà interessante capire quale sarà l’approccio di Lollobrigida, solita partire molto forte su questa distanza. Nel suo momento top, la romana era stata in grado di mantenere la propria velocità. Vedremo se qui vi riuscirà. 16.42 Le operazione per il rifacimento ghiaccio si stanno ultimando, presto riprenderanno le ultime cinque batterie in programma. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Speed skating, 3000 metri Olimpiadi in DIRETTA: Tas svetta nelle prime batterie, attesa per Lollobrigida

Approfondimenti su Speed Skating 3000 Metri

La gara di velocità su ghiaccio sta entrando nel vivo alle Olimpiadi, con Wiklund che sfida le olandesi e Lollobrigida pronta a sorprendere.

Questa sera la velocità sul ghiaccio tiene tutti con il fiato sospeso.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Speed Skating 3000 Metri

Argomenti discussi: LIVE Speed skating, 3000 metri Olimpiadi in DIRETTA: Wiklund sfida le olandesi, Lollobrigida per stupire; Gare del 7 febbraio: gli italiani in sfida e il programma delle Olimpiadi (e dove vederle in tv e streaming); Speed skating oggi, Olimpiadi 2026: orario 3000 metri femminili, tv, streaming, coppie di partenza; A che ora lo speed skating domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 7 febbraio, italiani in gara, streaming.

LIVE Speed skating, 3000 metri Olimpiadi in DIRETTA: Tas svetta nelle prime batterie, attesa per LollobrigidaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.45 Sarà interessante capire quale sarà l'approccio di Lollobrigida, solita partire molto forte su questa ... oasport.it

A che ora lo speed skating oggi in tv, Olimpiadi 2026: programma 3000 metri femminili, streaming, coppie di partenzaOggi, sabato 7 febbraio, inizierà l'avventura dello speed skating nelle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Sull'anello di ghiaccio meneghino, ad ... oasport.it

Tempo di finale a #MilanoCortina2026 Milano Speed Skating Stadium Ore 16.00 Pattinaggio di velocità - 3000m Donne Francesca Lollobrigida FISG - Federazione Italiana Sport del Ghiaccio MilanoCortina2026 facebook

Dall'hockey al pattinaggio di figura, dallo short track allo speed skating: in città arrivano gli sport invernali all'Arena Santa Giulia, a Rho Fiera e al Forum di Assago L'avventura delle Olimpiadi e Paralimpiadi di @milanocortina26 inizia oggi allo Stadio x.com