L’atleta Loch ha vissuto una prima manche da dimenticare ai Giochi Olimpici di Pechino. La sua esibizione si è conclusa con un punteggio nullo, lasciando tutti sorpresi. La gara continua e i fan restano in attesa di vedere se potrà recuperare nelle manche successive.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.03 COLPO DI SCENA! Manche da incubo per Loch, accusa ben 0.494 da Langenhan! Scuote la testa, l’oro è praticamente già sfumato, o quasi, dopo una sola discesa! E’ il momento del lettone Kristers Aparjods. 17.01 52?924 per Langenhan, è un ottimo tempo. 17.00 Partito il tedesco Max Langenhan. 16.57 -2° la temperatura del ghiaccio, 2° la temperatura dell’aria. Ma l’umidità è addirittura del 100%. 16.54 Loch che va a caccia del terzo oro individuale della carriera. A quel punto qualcuno potrebbe sostenere che si tratterebbe del più grande slittinista di tutti i tempi, sorpassando Armin Zoeggeler. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Slittino, singolo maschile Olimpiadi in DIRETTA: prima manche da incubo per Loch!

Approfondimenti su Olympic Sliding

La prima manche delle prove di slittino singolo maschile alle Olimpiadi 2026 è stata rinviata.

Questa sera gli atleti di slittino si preparano a scendere in pista per le prime manche del singolo maschile ai Giochi di Milano Cortina 2026.

Ultime notizie su Olympic Sliding

