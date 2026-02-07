LIVE Slittino singolo maschile Olimpiadi in DIRETTA | Fischnaller terzo Felderer quinto!

Dominik Fischnaller si piazza al terzo posto nella gara di slittino maschile alle Olimpiadi, con Felderer che si ferma al quinto. La corsa è stata intensa, con qualche errore che ha fatto scendere i concorrenti nelle posizioni. La gara è ancora in corso e gli atleti cercano di migliorare i loro tempi. Intanto, i tifosi seguono attentamente ogni movimento, aspettando aggiornamenti su eventuali sorprese.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.21 TERZO! Qualche sbavatura c'è stata, ma Dominik Fischnaller è terzo a 0.161. Per iniziare ci può stare, esulta Zoeggeler! 17.19 Gustafson 10° a 0.576. Ora Dominik Fischnaller. 17.18 BRAVISSIMO! Felderer è quarto a 3 decimi secchi! Il terzo posto è a soli 3 millesimi. Tocca all'americano Gustafson. 17.16 Distacchi pesantissimi, Mueller a parte: Grancagnolo sesto a 482 millesimi. E' il momento degli azzurri: c'è Leon Felderer. 17.14 Lontanissimo Kindl: 0.461 di ritardo. Tocca al tedesco Timon Grancagnolo. 17.12 L'ucraino incassa quasi 9 decimi. Adesso un atleta da medaglia: l'austriaco Wolfgang Kindl.

