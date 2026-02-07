LIVE Slittino singolo maschile Olimpiadi in DIRETTA | Fischnaller in testa aspettando Langenhan e Mueller

Questa mattina le prove di slittino ai Giochi Olimpici di Pechino sono entrate nel vivo. Fischnaller mantiene la testa della classifica, mentre gli altri atleti come Langenhan e Mueller sono ancora in corsa per le medaglie. Nel frattempo, Gints Berzins ha chiuso la sua run senza disturbare troppo la competizione. La sfida si fa interessante, con i big pronti a scendere in pista per conquistare il podio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.47 Tocca al lettone Gints Berzins, non un fattore per le medaglie. 18.46 Guadagna ancora Mueller, anche se solo 10 millesimi. E' in testa con 0.136 su Fischnaller. 18.44 Anche Gleirscher non puà impensierire Fischnaller: terzo a 0.561, dunque anche alle spalle di Felderer. Attenzione ora: c'è l'austriaco Jonas Mueller. Parte con 0.126 di vantaggio sull'azzurro. 18.42 Mandziy sesto a 1.416. E' il momento dell'austriaco Nico Gleirscher, sesto dopo la prima manche. Dunque va tenuto d'occhio. 18.41 Kindl lontanissimo: 0.582 da Fischnaller. E' terzo, ma non distante da Felderer che resiste in seconda piazza.

