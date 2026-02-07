La gara di discesa femminile alle Olimpiadi invernali riprende dopo una lunga interruzione. Le atlete si preparano a scendere in pista, mentre gli spettatori aspettano con trepidazione. La competizione, che si era interrotta a causa di problemi tecnici, è pronta a ripartire con i pettorali di partenza già annunciati. La diretta, che segue passo passo la discesa, continuerà a partire dalle 13.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA MASCHILE DALLE 11.30 I PETTORALI DI PARTENZA 13.48 La decisione è quindi quella di ripartire con la partenza posta sul Gran Curvone. Vedremo quanto tempo ci vorrà per allestire la nuova partenza. 13.45 Dallo Scarpadon in poi la visibilità è perfetta. Vedremo se la giuria deciderà effettivamente di abbassare la partenza al Gran Curvone. 13.42 La proposta della giuria è di mettere la partenza alla grande curva e di far scendere da lì le atlete. La nebbia infatti è nella parte alta. 13.38 Oltre alla nebbia è ancora in corso anche la nevicata, seppur meno intensa rispetto ad una quarantina di minuti fa. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa femminile Olimpiadi in DIRETTA: si avvicina la ripresa dopo una lunga interruzione

La discesa femminile alle Olimpiadi si ferma per una lunga interruzione.

Questa mattina si è svolta la seconda prova della discesa femminile alle Olimpiadi, con una lunga interruzione che ha rallentato le prove.

