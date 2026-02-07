La seconda prova della discesa maschile alle Olimpiadi si è conclusa con un colpo di scena. Odermatt ha sfiorato la vittoria, mettendosi in testa di un soffio su Monney. La gara è stata combattuta fino all’ultimo secondo, con i migliori atleti pronti a puntare al podio. Ora si attende solo il verdetto finale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SECONDA PROVA DI DISCESA FEMMINILE DALLE 11.30 I PETTORALI DI PARTENZA 11.50 Perde qualcosa l’elvetico, 0.28 al terzo parziale e ben 0.60 al quarto. Questa è una prova da vittoria. 11.49 Von Allmen in vantaggio di 0.10 al primo intermedio e 0.33. Attenzione, è da oro.Sta volando. 11.48 Odermatt si sbilancia leggermente nel finale, era molto stanco. Ma vola al comando con appena 5 centesimi su Monney. Altro asso svizzero adesso: Franjo Von Allmen. 11.47 Incrementa ancora Odermatt, 0.53 al terzo rilevamento, poi perde qualcosa al quarto: 0. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Discesa maschile Olimpiadi in DIRETTA: Odermatt si porta in testa di un soffio su Monney

Approfondimenti su Olimpiadi Sci Alpino

La seconda prova di discesa maschile alle Olimpiadi di Pechino è iniziata con diversi protagonisti che sono finiti in testa con salti di porta e velocità sorprendenti.

La seconda prova di discesa maschile alle Olimpiadi si è conclusa con alcune sorprese.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Olimpiadi Sci Alpino

Argomenti discussi: LIVE Sci alpino, Discesa maschile Olimpiadi in DIRETTA: Odermatt favorito, ma Franzoni e Paris lo sfidano! La startlist; Cadono tre atlete su sei, discesa di Crans Montana cancellata; RECAP! Prova discesa femminile: Wiles al comando, fiducia per Goggia e Vonn; Sci alpino, discesa libera maschile: Paris secondo dietro a Von Allmen - Discesa: vince Von Allmen davanti a Paris.

Discesa libera diretta Olimpiadi: segui Franzoni e Paris a Milano Cortina, la gara LIVELo sci alpino maschile apre oggi il programma olimpico: a Bormio la discesa libera assegnerà le prime tre medaglie dei Giochi di Milano Cortina 2026, dopo la meravigliosa cerimonia d'apertura andata i ... corrieredellosport.it

LIVE Sci alpino, Discesa maschile Olimpiadi in DIRETTA: Odermatt si porta in testa di un soffio su MonneyCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SECONDA PROVA DI DISCESA FEMMINILE DALLE 11.30 I PETTORALI DI PARTENZA 11.45 Monney ... oasport.it

In palio le prime medaglie in sci alpino, sci di fondo, pattinaggio di velocità, salto con gli sci e snowboard facebook

La Nazionale di sci alpino colpisce ancora! Dopo Sofia Goggia, anche Dominik Paris sale sul podio di Coppa del Mondo a Crans Montana: è secondo nella discesa libera maschile! Scopri tutto qui bit.ly/4bpykjw #RoadToMilanoCortina2026 @Fisioffici x.com