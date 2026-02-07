LIVE Sci alpino Discesa maschile Olimpiadi in DIRETTA | inizia la gara Prima gli svizzeri poi gli italiani

Questa mattina la discesa maschile alle Olimpiadi è cominciata in Piemonte. Gli atleti svizzeri sono stati i primi a scendere, seguiti dagli italiani. La gara si svolge su un percorso rapido e impegnativo, con molti atleti pronti a dare il massimo. La tensione sale mentre si aspetta il turno degli azzurri, che sperano di conquistare una medaglia. La competizione è aperta e ogni secondo può fare la differenza.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SECONDA PROVA DI DISCESA FEMMINILE DALLE 11.30 I PETTORALI DI PARTENZA 11.30 Iniziata la discesa maschile! In pista l'austriaco Daniel Hemetsberger. 11.28 La pista è ghiacciato, ma non è "ghiaccio verde". Insomma, meno selettivo di quando la gara si svolge a dicembre. 11.27 Il primo a partire sarà l'austriaco Daniel Hemetsberger. 11.21 Splende il sole a Bormio, anche se qualche nuvola potrebbe fare capolino di tanto in tanto. Per Paris è una buona notizia: dopo il grave infortunio di qualche anno fa, l'altoatesino si sente meno sicuro quando la visibilità non è ottimale.

