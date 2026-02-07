LIVE Salto con gli sci trampolino piccolo femminile Olimpiadi in DIRETTA | tre atlete in un punto Sieff nella seconda serie!

Tre atlete sono ferme tutte vicine nel salto del trampolino piccolo femminile alle Olimpiadi. La tensione si taglia con il coltello, mentre Annika Sieff si prepara a scendere in seconda serie. La gara è ancora aperta, e in tanti seguono ogni salto con il fiato sospeso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:56 Si parte, Annika Sieff salterà per ottava. 19:53 START LIST seconda serie: Lisa Hirner – AUT – 30 Daniela Vasilica Toth – ROU – 29 Josie Johnson – USA – 28 Josephine Pagnier – FRA – 27 Heta Hirvonen – FIN – 25 Anezka Indrackova – CZE – 25 Paige Jones – USA – 24 Sina Arnet – SUI – 23 Annika Sieff – ITA – 22 Julia Muehlbacher – AUT – 21 Qi Liu – CHN – 20 Nicole Maurer – CAN – 19 Katharina Schmid – GER – 18 Yuki Ito – JPN – 17 Annika Belshaw – USA – 16 Silje Opseth – NOR – 15 Sara Takanashi – JPN – 14 Ping Zeng – CHN – 13 Abigail Strate – CAN – 12 Selina Freitag – GER – 11 Yuka Seto – JPN – 9 Agnes Reisch – GER – 9 Anna Twardosz – POL – 8 Nika Vodan – SLO – 7 Heidi Dyhre Traaserud – NOR – 6 Lisa Eder – AUT – 5 Eirin Maria Kvandal – NOR – 4 Nozomi Maruyama – JPN – 3 Nika Prevc – SLO – 2 Anna Odine Stroem – NOR – 1 19:48 Dieci minuti al via della seconda serie.

