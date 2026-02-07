Tra pochi minuti inizia la gara di salto con gli sci femminile sul trampolino piccolo a Predazzo. Nika Prevc, considerata la favorita, si prepara a scendere in pista per la prima serie. Gli appassionati sono già collegati in diretta, pronti a seguire ogni salto.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:33 Nika Prevc che è la favorita di entrambe le competizioni individuale che si svolgeranno in quel di Predazzo. Quest’oggi la slovena difendendo il pronostico metterebbe la prima delle possibili 4 pietre d’oro del suo Paese nelle gare individuali, considerando il ruolo di grande favorito del fratello Domen nelle prove maschili. 18:29 Nika Prevc ha svettato nell’ultimo salto di allenamento davanti a Stroem e a Maruyama. La slovena ha inflitto 3 metri di distanza atterrando a 103 metri contro i 100 della norvegese. Migliore azzurra Sieff, che avrebbe stampato un 15° punteggio che, se ripetuto, non sarebbe lontano dell’essere il massimo ottenibile quest’oggi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Salto con gli sci, trampolino piccolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: tra poco inizia la prima serie

Approfondimenti su Salto Con Gli Sci

Oggi si apre ufficialmente la gara di salto con gli sci femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Sabato 7 febbraio si apre la gara femminile di salto con gli sci ai Giochi di Milano Cortina 2026.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Salto Con Gli Sci

Argomenti discussi: LIVE Salto con gli sci, trampolino piccolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: Nika Prevc contro tutte, Sieff per stupire; In diretta - Milano Cortina 2026; DIRETTA - Milano Cortina 2026, discesa libera: Franzoni e Paris insieme a medaglia, vince von Allmen - Le gare; Giorno 4, Sessione 4 | Pattinaggio di velocità, Salto con gli sci (ES1) in Diretta Streaming | DAZN IT.

Salto con gli sci oggi, Olimpiadi 2026: orari 7 febbraio, tv, streaming, italiane in gara18:45: è questo l'orario che vedrà cominciare davvero, oggi, le Olimpiadi del salto con gli sci. Milano Cortina 2026, sul trampolino di Predazzo, inizia ... oasport.it

LIVE Salto con gli sci, trampolino piccolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: Nika Prevc contro tutte, Sieff per stupireCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della gara d'apertura delle Olimpiadi di Milano ... oasport.it

Grande prestazione della Vesuviana nel salto dal trampolino. facebook

Milano Cortina: Sieff migliore azzurra nelle prove del salto dal trampolino. Anche un 13/o posto nei test, domani la prima medaglia #ANSA x.com