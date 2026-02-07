LIVE Salto con gli sci trampolino piccolo femminile Olimpiadi in DIRETTA | Sieff seconda attesa per il duello per l’oro!

Nelle prime fasi della gara di salto con gli sci femminile alle Olimpiadi, la gara è ancora aperta. Sieff si trova al secondo posto, in lotta per l’oro con Annika Nicole Maurer, con cui condivide il secondo posto in classifica. La competizione resta aperta, e l’attesa cresce per il duello decisivo. Nel frattempo, Sieff si avvicina sempre di più alla vetta, salendo di posizione dopo aver superato Liu Chi. La sfida è ancora tutta da giocare.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:12 Ex aequo con Annika Nicole Maurer (CAN). Sieff nelle 20! 20:11 Dietro Liu Chi, Sieff scala un’altra piazza. 20:10 Si abbassa la stanga da 21 a 20. Adesso Liu Chi. 20:09 Quando hanno saltato 10 atlete e ne mancano altre 20, Sieff è seconda e mal che vada 22^. 20:08 Muehlbacher dietro a Sieff per un punto e mezzo! Annika Sieff atterra a 99.0 metri e si mette in Seconda posizione virtuale di soli 4 decimi. Vediamo se potrà entrare nelle prime 20, ha sfruttato un bel jolly con il vento frontale. 20:05 Arnet lontana, tocca alla fiemmese!! 20:04 Paige Jones dietro a Indrackova. 🔗 Leggi su Oasport.it

Tre atlete sono ferme tutte vicine nel salto del trampolino piccolo femminile alle Olimpiadi.

Questa sera le Olimpiadi invernali portano in scena il salto con gli sci femminile sul trampolino piccolo.

Salto con gli sci oggi, Olimpiadi 2026: orari 7 febbraio, tv, streaming, italiane in gara18:45: è questo l'orario che vedrà cominciare davvero, oggi, le Olimpiadi del salto con gli sci. Milano Cortina 2026, sul trampolino di Predazzo, inizia ... oasport.it

LIVE Salto con gli sci, trampolino piccolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: Nika Prevc contro tutte, Sieff per stupireCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della gara d'apertura delle Olimpiadi di Milano ... oasport.it

Grande prestazione della Vesuviana nel salto dal trampolino. facebook

Milano Cortina: Sieff migliore azzurra nelle prove del salto dal trampolino. Anche un 13/o posto nei test, domani la prima medaglia #ANSA x.com