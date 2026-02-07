La gara del trampolino piccolo femminile alle Olimpiadi si accende nelle ultime battute. Annika Sieff si qualifica senza problemi e si prepara a salire in pedana. Maruyama si difende bene e resta in corsa per il podio, con appena un punto di distacco da Stroem. La competizione resta aperta, e ora tocca a Nika Prevc tentare l’assalto.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:36 Si difende benissimo Maruyama ed è seconda con appena un punto e due decimi da Stroem! In lotta per la vittoria! Ma ora tocca a Nika prevc. Lisa Eder terza a -6.5 punti da Stroem. Attenzione! Mancano Maruyama e Prevc. STROEM!!!! Abbiamo il primo salto da podio! Sono 100 metri e cinque punti di margine per un salto complessivamente migliore di quello di Kvandal. 19:33 Selina Freitag ex-equo la migliore delle tedesche con Reisch mettendosi in ottava posizione. 19:32 Abigail Strate (CAN) atterra a 93.5 metri e si mette in settima posizione a meno 9.2 punti da Kvandal. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Salto con gli sci, trampolino piccolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: qualificata agilmente Annika Sieff

Questa sera le Olimpiadi invernali portano in scena il salto con gli sci femminile sul trampolino piccolo.

Oggi si apre ufficialmente la gara di salto con gli sci femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Salto con gli sci oggi, Olimpiadi 2026: orari 7 febbraio, tv, streaming, italiane in gara18:45: è questo l'orario che vedrà cominciare davvero, oggi, le Olimpiadi del salto con gli sci. Milano Cortina 2026, sul trampolino di Predazzo, inizia ... oasport.it

LIVE Salto con gli sci, trampolino piccolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: Nika Prevc contro tutte, Sieff per stupireCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della gara d'apertura delle Olimpiadi di Milano ... oasport.it

Milano Cortina: Sieff migliore azzurra nelle prove del salto dal trampolino Annika Sieff è stata la migliore delle azzurre in tutte le serie di prova nel salto dal trampolino Hs107 di Predazzo, in val di Fiemme, dove domani verrà assegnata la prima medaglia dell'o facebook

VOLARE, OH OH Ma quanto sarà felice di stare lassù la nostra Annika Sieff! A Predazzo sono partiti gli allenamenti ufficiali per le azzurre del salto con gli sci! Prima sessione oggi, seconda domattina! Facciamoci sentire per loroooo #ItaliaTeam @Fi x.com