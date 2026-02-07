Oggi le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 regalano ancora momenti intensi. La situazione nel curling resta complicata, con le azzurre che faticano a trovare il ritmo. Nell’hockey, invece, le squadre italiane sono sotto di punti e cercano di reagire. Tra poco sul ghiaccio arriverà Lollobrigida, pronta a sostenere gli atleti. Seguite con noi le ultime novità in tempo reale.

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, sabato 7 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. 7.03 Fedel para sull’ennesima conclusione dalla distanza della Svezia. Il contro dei tiri è di 21-13. 7.22 Momento difficile per l’Italia con le svedesi che stanno facendo la differenza nel pattinaggio, arrivando quasi sempre prima delle azzurre. Ora Koivisto, il finlandese in canotta. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Olimpiadi 2026, liveblog 7 febbraio in DIRETTA: situazione difficile nel curling, azzurre sotto nell’hockey. Tra poco Lollobrigida

Questa mattina le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sono cominciate con risultati deludenti per l’Italia.

Al termine di una giornata intensa, l’Italia ha conquistato una vittoria importante nell’hockey su ghiaccio.

