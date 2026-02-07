LIVE Olimpiadi 2026 liveblog 7 febbraio in DIRETTA | OROOOOOO!!!! LOLLOBRIGIDA NELL’IPERURANIO! 3° Fischnaller nello slittino!

Questa mattina le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 sono cominciate con grande entusiasmo. L’Italia ha già conquistato il primo oro, con LolloBrigida che ha vinto nell’iperuranio, mentre Fischnaller si è aggiudicato il terzo posto nello slittino. La gara ha acceso la voglia di seguire da vicino le emozioni di questa prima giornata.

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, sabato 7 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. Ora atleti di seconda fascia. Si avvicina il momento del terzo azzurro in gara: Alex Gufler. Non ci sono altre parole per definire questa impresa. Francesca Lollobrigida oggi si è regalata un sogno. Francesca Lollobrigida ha tirato fuori quel qualcosa che non aveva, sciorinando una prestazione senza senso e del tutto inaspettata.

