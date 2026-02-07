LIVE Olimpiadi 2026 liveblog 7 febbraio in DIRETTA | Italia terza a metà gara nel pattinaggio artistico! Tra poco Guignard Fabbri
Questa mattina, le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 continuano con le gare di pattinaggio artistico. A metà gara, l’Italia si piazza al terzo posto, mentre tra poco scendono in pista Guignard e Fabbri. La competizione resta molto aperta e gli atleti italiani puntano a salire ancora sul podio.
MEDAGLIERE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, sabato 7 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. IL PROGRAMMA DI SABATO 7 FEBBRAIO E GLI AZZURRI IN GARA.
LIVE Olimpiadi 2026, liveblog 6 febbraio in DIRETTA: volano gli azzurri nel curling! Buon avvio di Guignard/Fabbri
Questa mattina le squadre azzurre del curling hanno iniziato con il piede giusto alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.
LIVE Pattinaggio artistico, Prova a squadre Olimpiadi in DIRETTA: l'Italia punta su Guignard/Fabbri e Conti/Macii!
Oggi inizia la prima giornata di gare del Team Event di pattinaggio artistico alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.
Charlène Guignard e Marco Fabbri hanno costruito un palmarès da dominatori europei e un rifugio domestico a Milano popolato da maglioni di pile e animali domestici. La coppia più longeva della danza su ghiaccio in cerca della medaglia olimpica facebook
Conti e Macii brillano con il terzo posto, Guignard e Fabbri chiudono quinti, mentre Federica Brignone prova la discesa libera #Milano #6febbraio2026 x.com
