LIVE Olimpiadi 2026 liveblog 7 febbraio in DIRETTA | Italia prima nel medagliere! Guignard Fabbri consolidano il terzo posto a squadre

Oggi arriva una grande notizia dalle Olimpiadi di Milano Cortina 2026: l’Italia si trova in testa al medagliere. Nella notte, Guignard e Fabbri hanno conquistato una medaglia che permette alla squadra azzurra di mantenere il terzo posto a squadre. La competizione continua, ma gli atleti italiani mostrano di essere in forma e determinati a portare a casa altri risultati importanti. La giornata promette ancora molte emozioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, sabato 7 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. IL PROGRAMMA DI SABATO 7 FEBBRAIO E GLI AZZURRI IN GARA.

