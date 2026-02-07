LIVE Olimpiadi 2026 liveblog 7 febbraio in DIRETTA | Gasslitter in corsa per la qualificazione in corso la discesa maschile

Questa mattina le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sono entrate nel vivo con le gare in corso. In questa prima parte della giornata, il pubblico segue da vicino la discesa maschile, mentre Gasslitter tenta di qualificarsi. Le emozioni sono intense e i tifosi sono già in attesa dei prossimi risultati.

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, sabato 7 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. Gasslitter è sedicesima in startlist. Tuttavia, visti i forfait di Kondo e Harwood, già citati in precedenza, l'azzurra sarà la quattordicesima atleta a scendere in pista. Discreta discesa per Hemetsberger: 1'52"58 il tempo per l'austriaco. Tocca al canadese James Crawford. Ci sono alcune sciatrici che vorranno cercare riscatto nella seconda run, la prima tra tutte è sicuramente Gu: la cinese nella prima manche ha conquistato solo 1.

