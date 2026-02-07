LIVE Olimpiadi 2026 liveblog 7 febbraio in DIRETTA | doppia sconfitta con la Svezia E’ il momento di Lollobrigida

Oggi le Olimpiadi di Milano-Cortina aprono le porte con due sconfitte per le squadre italiane contro la Svezia. La giornata si apre con delusione, ma anche con la voglia di vedere come si svilupperanno le gare. I tifosi sono già sintonizzati, pronti a seguire in diretta gli eventi e sperare in qualche buona notizia. La competizione è appena iniziata e l’atmosfera si fa sempre più intensa.

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, sabato 7 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. Korzhova chiude la sua batteria davanti all'austriaca Rosner, col crono di 4'05"84 a precedere la rivale in 4'08"420. Tempo di riferimento dell'olandese Conijn piuttosto lontano (4'01"650). Questa la top 12 1. Ruud Birk 2. Tormod Frostad 3. Jesper Tjadar 79.83 4. Matej Svancer 79.63

