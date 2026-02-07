LIVE Italia-Svezia 1-5 hockey ghiaccio femminile Olimpiadi in DIRETTA | si entra negli ultimi minuti di gioco

Questa sera si gioca l’ultima parte della partita di hockey ghiaccio femminile alle Olimpiadi. L’Italia sta affrontando una Svizzia che ha già segnato cinque gol, e la partita si avvicina alla fine. Al momento, l’Italia sta cercando di difendersi, ma le svedesi dominano il gioco. La penalità di Fantin, che ha preso due minuti per boarding, ha dato alle avversarie un’altra possibilità di segnare. La partita si sta avviando verso la conclusione, e i tifosi restano in attesa di capire come finirà questa sfida.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.11 Penalità di 2 minuti per Matilde Fantin per Boarding. Secondo power play dell'incontro per le svedesi. 11.14 Caumo gira intorno alla gabbia e poi cerca lo scarico verso il centro, ma nessuna azzurra riesce a trovare la conclusione. 12.50 Entra sul ghiaccio Durante al posto di Fedel. Esordio olimpico per la venticinquenne di Calgary (Canada) 13.07 Errore di Della Rovere che perde un disco sanguinoso. Lo raccoglie Thea Johansson che batte Fedel e permette alle svedesi di allungare ulteriormente. Italia-Svezia 1-5. 14.00 Fedel blocca il disco sull'alleggerimento delle svedesi.

