Questa sera l’Italia affronta la Svezia nella partita di hockey ghiaccio femminile alle Olimpiadi. Dopo i primi 20 minuti, le azzurre si trovano in svantaggio, con il punteggio di 1-0. La squadra italiana ha vinto l’ingaggio e prova a controllare il gioco, cercando di recuperare nel secondo tempo. I tifosi sono già davanti agli schermi, pronti a seguire ogni mossa delle loro atlete.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.00 Si riparte. L’Italia vince l’ingaggio ed inizia a far passare i secondi. Ricordiamo che si riparte con 26? di power play per la Svezia. SECONDO PERIODO 15.25 La sola rete di svantaggio può essere un buon traguardo per l’Italia visto il power play svedese nel finale di periodo. Le azzurre hanno stretto i denti rimanendo per 1 minuto e 34 secondi in inferiorità numerica e sventando le minacce svedesi. 15.20 L’Italia può essere soddisfatta di quanto fatto vedere in questo primo periodo. Le azzurre hanno avuto due grandi occasioni per segnare e sono sotto solamente a causa di un’azione perfetta su cui la difesa italiana può recriminare poco. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Italia-Svezia 0-1, hockey ghiaccio femminile Olimpiadi in DIRETTA: azzurre sotto dopo i primi 20?

Alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, le azzurre dell’hockey ghiaccio femminile si giocano una grande chance contro la Svezia.

Questa mattina alle Olimpiadi di Pechino è iniziata la partita di hockey ghiaccio femminile tra Italia e Svezia.

