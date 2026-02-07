LIVE Italia-Norvegia 3-4 curling Olimpiadi 2026 in DIRETTA | sfida ad altissimo livello grande equilibrio

Questa mattina, nel torneo di curling alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, Italia e Norvegia si sono sfidate in una partita dal ritmo veloce e molto combattuta. La gara è terminata con un risultato di 4-3 a favore dei norvegesi, che hanno mostrato grande precisione e determinazione. L’Italia ha cercato di reagire, ma alla fine ha dovuto arrendersi a una squadra che ha giocato con ordine e freddezza. La sfida ha tenuto il pubblico col fiato sospeso fino all’ultimo stone.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SVEZIA DI CURLING MISTO DALLE 14.35 20.12 Nedregotten sistema la stone italiana al centro della casa con la battente che è completamente esposta. 20.11 Lungo il primo tiro norvegese, prende il punto Constantini con la stone che rimane leggermente larga. SESTO END 20.08 Grande tiro di Skaslien che gioca molto forte sulla rossa posta nel lato destro della casa e la promuove sulla gialla più al centro. La stone italiana viene così spostata con quella norvegese che si ferma e prende il punto. Italia-Norvegia 3-4. 20.06 Ottimo tiro di Stefania che si appoggia sull'ultima rossa e si sposta leggermente verso il centro.

