LIVE Italia-Norvegia 1-2 curling Olimpiadi 2026 in DIRETTA | gli azzurri dimezzano lo svantaggio

Gli azzurri di curling sono scesi in pista questa sera per la partita contro la Norvegia alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Dopo un inizio difficile, gli italiani sono riusciti a dimezzare lo svantaggio e si sono avvicinati al pareggio, ma alla fine hanno perso 1-2. La gara è stata combattuta e molto tesa, con continui cambi di vantaggio. La partita è ancora in corso e gli aggiornamenti proseguono in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SVEZIA DI CURLING MISTO DALLE 14.35 19.36 Attenzione!! Nedregotten tenta la bocciata ma non riesce alla perfezione. La situazione in casa è più aperta con una rossa da poter promuovere. Il punto al momento è italiano. 19.36 GRANDISSIMO AMOOOS!! Stone perfetta dell’azzurro che passa tra le guardie gialle e prende perfettamente il centro. 19.35 Bel tiro di Nedregotten che passa tra le due guardie gialle e promuove la prima rossa in casa. Al momento prima la Norvegia, seconda e terza l’Italia. Ma il centro è molto affollato. 19.34 Errore di Mosaner con la stone che rimane corta e diventa una guardia bassa sul lato destro della pista ma fuori dalla casa. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Norvegia 1-2, curling Olimpiadi 2026 in DIRETTA: gli azzurri dimezzano lo svantaggio Approfondimenti su Italia Norvegia 2026 LIVE Italia-Norvegia 0-2, curling Olimpiadi 2026 in DIRETTA: inizio complicato per gli azzurri Questa sera gli azzurri hanno iniziato male il loro cammino alle Olimpiadi di curling 2026. LIVE Italia-Norvegia, curling Olimpiadi 2026 in DIRETTA: pochi minuti al via, gli azzurri cercano subito il riscatto Pochi minuti prima dello start, gli azzurri di curling si preparano a scendere in pista contro la Norvegia. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Italia Norvegia 2026 Argomenti discussi: LIVE Italia-Norvegia, curling Olimpiadi 2026 in DIRETTA: altro match fondamentale verso la semifinale; In diretta - Milano Cortina 2026; MasterChef vola in Norvegia, ospiti Jeremy Chan e Jessica Rosval. Le anticipazioni; Italia irriconoscibile, Constantini-Mosaner vanno ko col Canada. LIVE Italia-Norvegia 1-2, curling Olimpiadi 2026 in DIRETTA: gli azzurri dimezzano lo svantaggioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SVEZIA DI CURLING MISTO DALLE 14.35 19.26 Grande tiro di Constantini che si appoggia ... oasport.it Italia-Norvegia, diretta: orario, dove vederla in chiaro (in tv e streaming) e le probabili formazioniL'Italia questa sera sfiderà a San Siro la Norvegia di Haaland, nell'ultima gara valida per le qualificazioni al prossimo Mondiale. Gli azzurri, da quando hanno cambiato guida tecnica, sono riusciti a ... leggo.it MasterChef Italia su Sky e NOW, prova esterna in Norvegia. Mystery Box multiculturale Gli aspiranti chef di MasterChef Italia affrontano una Mystery Box multiculturale e una Prova in esterna in Norvegia, con ospiti d’eccezione e sfide culinarie uniche su Sky e facebook Partnership Italia-Norvegia: innovazione, sostenibilità e futuro dell'industria Oslo | 27 gennaio 2026 Sono intervenuto ieri sera alla tavola rotonda con i rappresentanti di alcuni fra i principali player industriali italiani attivi in Norvegia: Carlo Santo x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.