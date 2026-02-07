LIVE Freestyle slopestyle Olimpiadi in DIRETTA | eliminato Miro Tabanelli Ruud unico sopra quota 80

Questa mattina si sono svolti i primi eventi di freestyle e slopestyle alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Miro Tabanelli è stato eliminato, mentre Ruud è rimasto l’unico a superare quota 80 punti. La gara è stata intensa e ricca di emozioni, con gli atleti che si sono sfidati fino all’ultimo salto. Ora si attende la seconda parte della giornata per scoprire come andranno le cose nel resto delle competizioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.13 E' tutto per oggi, Amici di OA Sport. Rimanete collegati per seguire tutti gli aggiornamenti di questa emozionante prima giornata di Milano Cortina 2026 16.12 Questa la classifica dei primi dodici: Ruud Birk 81.75. Tormod Frostad 79.96. Jesper Tjadar 79.83. Matej Svancer 79.63. Andri Rahettli 75.00. Mac Forehand 74.46. Ben Barclay 73.36. Alex Hall 71.63. Luca Harrington 69.70. Ralph Konnor 68.91. Sebastian Schjerve. Kim Gubser. 16.10 Termina quindi una qualifica molto tesa a Livigno. Peccato per Miro Tabanelli, che ha chiuso al diciassettesimo posto.

