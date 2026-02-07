LIVE Freestyle slopestyle femminile Olimpiadi in DIRETTA | si avvicina il momento di Gasslitter nella seconda manche l’azzurra vuole la finale

Manca poco alla seconda manche di freestyle femminile alle Olimpiadi. Gasslitter si prepara a scendere sulla pista, determinata a conquistare la finale. Ha già migliorato il punteggio della prima run, salendo a 15.06, e ora punta tutto sulla seconda prova per avvicinarsi alle prime posizioni. La gara è ancora aperta, e le atlete si sfidano sotto gli occhi di tutti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.01 15.06 per lei che ha comunque migliorato lo 0.96 della prima run. 12.00 Sbaglia Gaskell che si dispera, la canadese ha perso lo scii. Altra vittima per la sezione dei rail. 11.58 57.01 per lei che sale in settima posizione! 11.57 Termina la run di Tanno che sicuramente migliorerà il 17.60 della prima manche. Aspettiamo il risultato. 11.56 Si migliora ma non basta. 46.25 i punti per la cinese che raggiunge la quindicesima posizione, è già fuori per la corsa alla finale. 11.55 Moltissimi gli errori di Yang che è già ventesima, difficilmente potrà sperare nella qualificazione.

