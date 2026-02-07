LIVE Freestyle slopestyle femminile Olimpiadi in DIRETTA | inizia la seconda manche Gasslitter può centrare la finale!

La seconda manche del freestyle femminile alle Olimpiadi è iniziata oggi con tante aspettative. Gasslitter si presenta in pista con la speranza di qualificarsi per la finale. La prima run di Hamill non ha migliorato il suo punteggio e si ferma a 30, lasciando ancora molto spazio alle altre. La gara si fa interessante e ogni errore può costare caro. Restate sintonizzati per gli aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.40 Hamill non migliora il 47.91 della prima run, conquistando 30.91 punti. Difficile per lei restare nelle prime dodici. 11.39 SECONDA! La cinese ottiene 75.30 punti, probabilmente centrando la finale! 11.38 SI RISCATTA GU! La campionessa cinese sfrutta al meglio la seconda run, aspettiamo il punteggio. 11.36 La canadese commette troppi errori, conquista solo 59.13. Mantiene quindi il punteggio della prima manche da 61.05. 11.35 Parte Oldham, e non senza difficoltà! 11.32 Gasslitter è sedicesima in startlist. Tuttavia, visti i forfait di Kondo e Harwood, già citati in precedenza, l'azzurra sarà la quattordicesima atleta a scendere in pista.

