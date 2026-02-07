L’Italrugby fa sul serio | battuta la Scozia all’esordio nel Sei Nazioni

L’Italia inizia il torneo con il piede giusto. Sotto una pioggia battente, gli azzurri vincono contro la Scozia nel primo match del Sei Nazioni. La partita si è giocata con il campo pesante e il pallone scivoloso, ma la squadra ha tenuto duro e si è imposta con determinazione.

L' Italrugby fa sul serio. All'esordio nel trofeo delle Sei Nazioni, la Nazionale batte la Scozia sotto una pioggia incessante che ha reso difficilissimo il gioco coi piedi e l'ovale scivoloso in quello a mano. Alla finale gli azzurri l'hanno spuntata 18-15. Nel primo tempo azzurri in vantaggio 15-7: a segnare le due mete Lynagh e Menoncello, una sola trasformazione a cura di Garbisi. La Scozia replica con la meta di Dempsey e trasformazione di Russell, Garbisi allunga su punizione. Nel secondo tempo si riprende la Scozia e accorcia sul 18-15 grazie a una meta di Horne, i tre punti della punizione di Garbisi al 50? vengono parzialmente recuperati dallo scozzese al 68?.

