L' Italia al Mondiale di cricket per la prima volta | ecco tutte le regole per capirci di più

L’Italia partecipa per la prima volta al Mondiale di cricket, che si tiene questa volta in India e Sri Lanka dal 7 febbraio all’8 marzo. La squadra italiana si prepara a confrontarsi con le migliori al mondo, ma molti non conoscono ancora le regole di questo sport. Il campo è ovale, e al centro si trova il pitch, una zona di 22 yard, circa 20 metri e 12 centimetri, dove avviene l’azione principale. La partita si gioca in undici giocatori per squadra, e le regole sono diverse da quelle del calcio o del rugby, ma l’Italia

A Cricket si gioca in 11, perché in origine le squadre erano le stesse che in inverno giocavano a calcio. Il Milan alla fondazione si chiamava Milan Foot-Ball and Cricket Club. Il Genoa, come sapete, è ancora Cricket and Football Club. Il campo, normalmente più ampio di quello da calcio, è di forma ovale, al cui centro campeggia il cuore dell'azione, il pitch, lungo 22 yard, pari a 20,12 metri, e largo 10 piedi, ovvero 3,05 metri. Ad ognuna delle due estremità del pitch c'è un wicket, una sorta di piccola porta, composta da tre bastoncini posti in verticale, detti stumps, sopra i quali ce ne sono altri due più piccoli, detti bails.

