L’ironia di Matilda De Angelis scambiata dal telecronista Rai per Mariah Carey | Pronta a dividermi i diritti di All I Want for Xmas

Matilda De Angelis si è trovata al centro di una gaffe durante una diretta Rai, quando il telecronista l’ha scambiata per Mariah Carey. La scena ha fatto sorridere sui social, soprattutto perché la De Angelis ha scherzato sulla situazione, proponendo di dividersi i diritti di “All I Want for Xmas”. Nel frattempo, in altri episodi simili, sono emersi errori come l’Olimpico confuso col San Siro e la presidente del Cio scambiata per la figlia di Mattarella, senza dimenticare che Ghali è stato citato senza mai

Dall’Olimpico scambiato per San Siro alla presidente del Cio confusa con la figlia di Mattarella, fino a Ghali mai nominato. Le tante gaffe del cronista Rai, Paolo Petrecca, alla cerimonia d’apertura dei Giochi invernali di Milano-Cortina non sono certo passate inosservate. Alcuni dei protagonisti le hanno accolte con ironia, altri decisamente meno. Tra i primi rientra Matilda De Angelis che, dopo essere stata scambiata per Mariah Carey, ha reagito con sarcasmo sui social: «Io e Mariah Carey siamo apparentemente la stessa persona. Sono pronta a dividerci anche i diritti d’autore di All I Want for Christmas.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Matilda De Angelis

Dopo la gaffe di Paolo Petrecca, che le ha scambiato per Mariah Carey alla cerimonia delle Olimpiadi, Matilda De Angelis ha deciso di rispondere.

Ecco tutto quello che bisogna sapere sulla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, con protagonisti Pierfrancesco Favino, Matilda De Angelis e Mariah Carey.

Ultime notizie su Matilda De Angelis

Matilda De Angelis scambiata per Mariah Carey alla cerimonia delle Olimpiadi: la reazione alla gaffe di PetreccaDopo la gaffe di Paolo Petrecca, che ha confuso Matilda De Angelis con Mariah Carey, arriva la reazione dell'attrice ... fanpage.it

«Io e Mariah Carey siamo la stessa persona»: l’ironia di Matilda De Angelis dopo la gaffe alle OlimpiadiMariah Carey, pardon, Matilda de Angelis ha commentato con un post ironico su Instagram ... msn.com

