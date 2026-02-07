L' Iran mostra i muscoli al tavolo con gli Stati Uniti E si becca altre sanzioni

I colloqui tra Stati Uniti e Iran a Mascate si sono conclusi con una nuova raffica di sanzioni americane. Durante il primo giorno di incontri, gli Stati Uniti hanno deciso di imporre ulteriori restrizioni contro Teheran, confermando di voler mostrare i muscoli e di non voler mollare sulle questioni più delicate. La diplomazia sembra ancora lontana da una svolta, mentre le tensioni tra i due paesi aumentano.

Una raffica di sanzioni americane chiude il primo giorno di colloqui fra gli Stati Uniti e la Repubblica Islamica iraniana a Mascate, in Oman. Il dipartimento di Stato di Washington ha annunciato ieri di aver individuato 15 entità, due individui e 14 navi coinvolte nel commercio illecito di idrocarburi, a cui applicare provvedimenti punitivi, allo scopo di «arginare il flusso di entrate che il regime di Teheran utilizza per sostenere il terrorismo all'estero e reprimere i propri cittadini». È la risposta alla principale richiesta della controparte, che pretendeva la rimozione «efficace e verificabile» delle restrizioni e «benefici economici tangibili».

