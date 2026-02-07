Questa mattina a Bologna sono stati trovati due ordigni incendiari vicino a una stazione ferroviaria. Le forze dell’ordine hanno immediatamente avviato le indagini, ma al momento non ci sono ancora certezze sulle motivazioni. Salvini ha parlato di un possibile attentato e ha detto che qualcuno potrebbe voler colpire l’Italia. Gli inquirenti non escludono che gli atti possano essere collegati ai Giochi di Milano-Cortina, anche se l’ipotesi resta tutta da verificare. La paura si fa sentire tra i cittadini, mentre le autorità cercano di fare chiarez

Digos e Polfer stanno indagando su alcuni cavi che sono stati tranciati nei pressi della stazione centrale di Bologna e che hanno provocato disagi sull'Alta velocità. Nei pressi della stazione di Castel Maggiore sono stati trovati due ordigni incendiari. Danneggiamenti anche sulla Ancona-Rimini, in prossimità di Pesaro, dove ha preso fuoco una cabina dedicata alla movimentazione di uno scambio. Chi indaga ipotizza che le azioni possano essere collegate tra loro e che possano essere state compiute da alcuni anarchici in segno di protesta per i Giochi Olimpici di Milano-Cortina, come era avvenuto in Francia nel 2024. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Linee ferroviarie, due danneggiamenti in poche ore | Salvini: "A Bologna un attentato, qualcuno vuole male all'Italia"

