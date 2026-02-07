Lindsey Vonn risponde al medico che insinua | Non si è rotta davvero il crociato come tutti credono

Lindsey Vonn replica al medico che dubita della sua rottura del crociato. La campionessa di sci si difende e dice che non è impossibile aver subito quel tipo di infortunio, anche se il medico non ci crede. La questione resta aperta, con Vonn che insiste sulla sua versione dei fatti.

Lindsay Lonn risponde al medico che non crede alla sua rottura del legamento crociato: "Solo perché a te sembra impossibile non significa che non sia possibile".

Lindsey Vonn si è rotta il crociato sinistro durante una caduta a Crans Montana.

Lindsey Vonn sorprende tutti ancora una volta.

