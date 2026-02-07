L' incendio nell' impianto di trattamento della plastica dopo quasi 4 giorni operazioni dei pompieri concluse

Dopo quasi quattro giorni di lavoro, i vigili del fuoco hanno spento l’incendio nell’impianto di trattamento dei rifiuti di plastica Ecorek, in contrada Pistavecchia. Le operazioni sono terminate alle 14 di oggi, dopo aver messo in sicurezza l’area e contenuto le fiamme.

Dopo quasi 4 giorni, si è concluso alle 14 di oggi, l'incessante lavoro dei vigili del fuoco per spegnere l'incendio e mettere in sicurezza l'impianto di trattamento dei rifiuti di plastica Ecorek, in contrada Pistavecchia, a Campofelice di Roccella. Le operazioni erano iniziate nella serata tra.

