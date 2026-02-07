L' impresa dell' Italrugby al Sei Nazioni | Giornata pazzesca

L’Italia del rugby ha iniziato il Sei Nazioni con una vittoria importante contro la Scozia. La partita si è giocata sotto la pioggia battente all’Olimpico di Roma, che ha reso il campo scivoloso e il gioco difficile. Nonostante le condizioni complicate, gli azzurri sono riusciti a portare a casa un risultato di 18-15, aprendo bene il torneo.

L'Italia del rugby parte bene nel trofeo delle Sei Nazioni, battendo la Scozia nel match d'esordio su un prato dell'Olimpico di Roma ai limiti della praticabilità per la pioggia incessante che ha reso difficilissimo il gioco coi piedi e l'ovale scivoloso in quello a mano: 18-15 il risultato finale. Nel primo tempo azzurri in vantaggio 15-7: a segnare le due mete Lynagh e Menoncello, una sola trasformazione a cura di Garbisi. La Scozia replica con la meta di Dempsey e trasformazione di Russell, Garbisi allunga su punizione. Nel secondo tempo si riprende la Scozia e accorcia sul 18-15 grazie a una meta di Horne, i tre punti della punizione di Garbisi al 50' vengono parzialmente recuperati dallo scozzese al 68'.

