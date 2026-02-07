L’impresa Dami e la sostenibilità
L’azienda Dami, attiva da oltre mezzo secolo nel settore delle calzature e accessori moda, annuncia un giro di vite sulla sostenibilità. La ditta punta ora forte sulla sperimentazione di nuove tecnologie additive, spingendosi oltre il settore tradizionale, fino all’home design. L’obiettivo è rispondere alle richieste del mercato con prodotti innovativi e più eco-friendly. La presentazione ufficiale avverrà a Lineapelle, a FieraMilano, dall’11 al 13 febbraio.
Dami, impresa che da oltre 50 anni progetta, prototipa e produce fondi per calzature e accessori moda combinando tecnologia innovativa, estetica, sostenibilità e funzionalità, ha deciso di imprimere un’accelerazione straordinaria alla sperimentazione delle più avanzate potenzialità additive, dalla moda all’home design, rispondendo alle sfide del mercato, puntando con decisione su high-research ed ecosostenibilità e dà appuntamento a Lineapelle, a FieraMilano (Rho) dall’11 al 13 febbraio (pad. 7P stand H1- H5, K2-k6). Cuore pulsante di questo percorso di innovazione è il 3D Lab, che analizza, progetta e realizza prototipi fino all’ingegnerizzazione del prodotto, moltiplicandone le possibilità di personalizzazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Argomenti discussi: L'impresa Dami e la sostenibilità; Dieci nuove macchine per stampa 3D, innovazione nelle calzature per Dami
